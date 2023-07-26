جامعة الجوف توقع عقود مشاريع بأكثر من 158 مليون ريال

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وقّع رئيس جامعة الجوف المكلف الدكتور محمد بن مفرج الحويطي اليوم،7 عقود لمشاريع جديدة تنموية وخدمية في الجامعة، بقيمة إجمالية بلغت 158.566.438.2 ريالاً، بحضور قيادات الجامعة وممثلي الشركات الوطنية.

وشملت هذه المشاريع مشروع صيانة وتشغيل ونظافة مباني ومرافق جامعة الجوف وفروعها بقيمة إجمالية تبلغ 105,446,285.91 ريالاً، ومشروع تشغيل عمادة السنة الأولى المشتركة بقيمة إجمالية تبلغ 16,999,999.20 ريالاً، ومشروع الخدمات المدارة لتقنية المعلومات بقيمة إجمالية تبلغ 14,794,704 ريالات، ومشروع صيانة أجهزة المعامل الطبية والعلمية لمعامل الكليات بقيمة إجمالية تبلغ 9,879,998.82 ريالاً، ومشروع إعاشة طلاب المنح الخارجية بالمدينة الجامعية بقيمة إجمالية تبلغ 3,834,656 ريالاً، ومشروع تجهيز وتأثيث معامل كلية الطب بالمدينة الجامعية بقيمة إجمالية تبلغ 1,995,480 ريالاً، ومشروع صيانة نظام الحضور والانصراف بقيمة إجمالية تبلغ 1,147,985.50 ريالاً.