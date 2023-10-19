‏جامعة الحدود الشمالية تستضيف الاجتماع الحادي عشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات

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برعاية سعادة رئيس جامعة الحدود الشمالية الأستاذ الدكتور أحمد بن علي الرميح، استضافت الجامعة الاجتماع الحادي عشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعات السعودية يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023م، لمناقشة العديد من الموضوعات والأعمال التي من شأنها دعم مسيرة التعليم الإلكتروني بالجامعات السعودية؛ والاستفادة من التجارب المشتركة بين الجامعات.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع استضافة الجامعة للاجتماع الثاني والعشرين لمسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم الخميس 19 / 10/ 2023م، وذلك لتعزيز أواصر التشاركية والتكامل وتبادل الخبرات بين جامعات دول مجلس التعاون الخليجي العربية، في مجال التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، بوصفه تعليم المستقبل.

وقد ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات، أبرزها استعراض برامج ومشاريع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وسياسة الاحتفاظ بالمقررات الإلكترونية على مركز البيانات الموحد بالجامعة، ودراسة حول التعليم الإلكتروني في ضوء التغيرات الهيكلية للجامعات، والطرق والممارسات الأكثر ملاءمة لقياس أثر برامج التعلم عن بعد، بالإضافة إلى شرح وتبسيط أهم مهارات التعليم الإلكتروني.

وصرح سعادة عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن معجون العنزي، بأن هذا الاجتماع الذي ستستمر فعالياته إلى يوم الخميس 19/ 10 / 2023م قد جاء ليؤكد أهمية تكامل التوجهات من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة التي تعد من الدول المميزة والسباقة في تبني نمط التعليم عن بعد، واستجابة لتحديات المستقبل.

وقد خلص الاجتماع الحادي عشر للجنة عمداء التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد إلى العديد من التوصيات التي من المنتظر أن تسهم في دعم المسيرة التعليمية في المملكة وتطويرها .