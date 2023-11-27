جامعة الحدود الشمالية تعلن إلغاء نظام الفصول الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية، مساء اليوم الإثنين، إلغاء نظام الفصول الثلاثة والعودة إلى نظام الفصلين.

وترأس رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور أحمد بن علي الرميح نيابة عن وزير التعليم – رئيس مجلس جامعة الحدود الشمالية – الاجتماع الثالـث لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ.

وأصدرت الجامعة قرارات عدة منها الموافقة على القواعد التنفيذية (لمكافآت التميز / والمكافأة التشجيعية) للبحث العلمي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية ومن في حكمهم، والموافقة على تحويل نظام الدراسة بجامعة الحدود الشمالية من نظام الفصول الثلاثة إلى نظام الفصلين الدراسيين.

كما قررت الاطلاع على تقرير أعمال لجنة المراجمة للنصف الأول للعام المالي 2023، والموافقة على منح الدرجات العلمية (ماجستير – بكالوريوس) لعدد من طلاب وطالبات الجامعة، والموافقة على عدد من مواضيع الابتعاث لمنسوبي الجامعة من المعيدين والمحاضرين (ابتعاث – تمديد بعثة – إنهاء بعثة)، وإحاطة مجلس الجامعة بمواضيم الابتماث والتعيين التي وافق عليها سمادة رئيس الجامعة نيابة عن المجلس.