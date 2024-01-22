جامعة الدول العربية تشارك في قمة دول عدم الانحياز في أوغندا

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شاركت جامعة الدول العربية في قمة دول عدم الانحياز التي عُقدت في كمبالا بأوغندا مؤخراً، بناءً على دعوة من رئيس القمة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن ممثل الجامعة الأمين العام المساعد الدكتور خالد منزلاوى التقى بعدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة ووزراء الخارجية الأعضاء في الحركة، وتم استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وخاصة السبيل في إنهاء الحرب في غزة وتسهيل دخول المساعدات والوصول إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف البيان، أن الجامعة العربية عبرت في كلمتها عن ضرورة التزام أي ترتيب حول مستقبل ومصير فلسطين لمبدأ حكم فلسطين من قبل الفلسطينيين، والمطالبة بتحرك المجتمع الدولي بشكل حثيث، لا سيما الدول ذات التأثير، والتأكيد على التأييد بشكل كامل للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية .