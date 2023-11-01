جامعة الطائف تعزز المواطنة بالألعاب التفاعلية والمحاكاة الافتراضية

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أقامت جامعة الطائف محاضرة عن تعزيز المواطنة من خلال الألعاب التفاعلية والمحاكاة الافتراضية بمساعدة روبوتات الدردشة، وما تقوم به الألعاب التكنولوجية من دور رئيس في التواصل والتفاعل بين اللاعبين وتشجيعهم على حل المشكلات واتخاذ القرارات.

وأوضحت المختصة في تصميم ألعاب الواقع الافتراضي من كلية التصاميم والفنون التطبيقية في جامعة الطائف الدكتورة منى علي الزهراني أن المحاضرة تناولت مساعدة روبوتات الدردشة في تعزيز الحوار حول قضايا المواطنة، وما تقوم به من تقديم للمعلومات وتشجيع المشاركين في مناقشات بناءة حول القضايا الاجتماعية، والإسهام في تشجيع الوعي المجتمعي والمشاركة السليمة، وإتاحة حوارات و إجابة للتساؤلات وما يتبادر لذهن المواطن في الحال.

وأشارت إلى أن الفوائد الرئيسة لاستخدام الألعاب التفاعلية والمحاكاة الافتراضية وروبوتات الدردشة في تعزيز المواطنة تكمن في التفاعل الاجتماعي، وتنمية مهارات الحياة، وتعليم القيم والأخلاقيات، وتشجيع الحوار المجتمعي، وحل المشكلات، وتعليم المهارات، و التواصل مع الآخرين كالأطفال و كبار السن، وكذلك الفوائد العلاجية مثل القضاء على مشاكل التوتر، و الرُهاب الاجتماعي، والمساعدة في عمليات الأتمتة و الكفاءة داخل القطاعات الحكومية، وأيضًا تُحفز اللاعبين على الابتكار، والباحثين في عمليات البحث و جمع البيانات داخل المجتمع الواحد.

وأفادت الزهراني أن المحاضرة أتاحت إمكانات التقنيات لتوجيه فئة المكفوفين، بإنشاء بيئات شخصيات افتراضية تعمل على لغة الإشارة لتوجيه فئة الصم والبكم، لما تلعبه تصميمات روبوتات الدردشة والذكاء الصناعي من دور مهم في توجيه هذه الفئات وفقًا لاحتياجاتهم المتنوعة وقدراتهم، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الصائبة وحل المشكلات، لافتة النظر إلى أن الألعاب التفاعلية والمحاكاة الافتراضية بمساعدة روبوتات الدردشة تعد أدوات قوية لتعزيز المواطنة وتطوير مواطنين مسؤولين؛ وتُسهم في بناء مجتمعات تفاعلية وواعية تسعى لتحقيق التقدم وبناء المجتمع و خاصة لدى الأجيال الصاعدة باعتبار تعرضهم لهذه التقنيات بشكل أكبر.