جامعة بيشة تنفذ فعاليات بمناسبة اليوم الدولي للتسامح واليوم العالمي للطلاب الدوليين

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نظمت جامعة بيشة عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، واليوم العالمي للطلاب الدوليين، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي وعدد من القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى الطلاب الدوليين.

واشتملت الفعاليات على معارض توعوية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح واليوم العالمي للطلاب الدوليين، لغرس ثقافة التسامح وما تمثله من قيم دينية واجتماعية، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب، وتسليط الضوء على ثقافات وحضارات وتراث شعوب ودول الطلاب الدوليين الدارسين في الجامعة، واستعراض جهود المملكة في الخدمات والبرامج الدراسية والتسهيلات لهم.