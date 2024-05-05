جامعة حائل تختتم بطولة الشطرنج للجامعات السعودية

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اختتمت أمس، في المدينة الجامعية بحائل، منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية، التي ينظمها الاتحاد ‏السعودي لرياضة الجامعات في موسمه الـ 14 للطالبات، والتي استمرت على مدى أربعة أيام بمشاركة 27 جامعة.‏

وحصلت على المركز الأول في البطولة لين الدوسري من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، والمركز الثاني جاء ‏من نصيب ريم بابقي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن‏ ، فيما حلت بالمركز الثالث رلى فلاته من جامعة الملك ‏عبدالعزيز. ‏

وتهدف البطولة ‏إلى تعزيز وتطوير المهارات وتحفيزهن على ممارسة هواياتهن المفضلة‎، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة ‏الشطرنج، مع ‏التركيز ‏على ‏بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهن‎.‎‏