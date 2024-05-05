جامعة حائل تختتم بطولة الشطرنج للجامعات السعودية

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اختتمت أمس، في المدينة الجامعية بحائل، منافسات بطولة الشطرنج للجامعات السعودية، التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الجامعات في موسمه الـ 14 للطالبات، والتي استمرت على مدى أربعة أيام بمشاركة 27 جامعة.
وحصلت على المركز الأول في البطولة لين الدوسري من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، والمركز الثاني جاء من نصيب ريم بابقي من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ، فيما حلت بالمركز الثالث رلى فلاته من جامعة الملك عبدالعزيز.
وتهدف البطولة إلى تعزيز وتطوير المهارات وتحفيزهن على ممارسة هواياتهن المفضلة، وتوسيع قاعدة ممارسة لعبة الشطرنج، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود فيما بينهن.