جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تعلن فتح باب القبول للدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي

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أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2024م (1445هـ) بدءًا

من تاريخ 17 مارس 2024م حتى 14 إبريل 2024م لبرنامج الدكتوراه، بينما يستمر التقديم متاحًا لبقية البرامج حتى تاريخ 11 يوليو 2024م في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.

وتشمل برامج الدراسات العليا التي تقدمها الجامعة، الدكتوراه في القانون الجنائي، وبرامج ماجستير الذكاء الاصطناعي الأمني، وماجستير الجرائم الاقتصادية، وماجستير الآداب في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، وماجستير إنفاذ القانون، وماجستير علوم الأدلة الجنائية (مسار الكيمياء الجنائية والسموم، ومسار الوراثة الجنائية) والأحياء الجزيئية، وماجستير الآداب في علم الجريمة، وماجستير الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي (مسار الشبكات/ مسار الأجهزة المحمولة)، وماجستير الأمن الوطني، إضافة إلى برامج الدبلوم العالي في ‏‏‏‏‏‏‏‏حوكمة وأمن الحدود،‏ والدبلوم العالي في إستراتيجيات مكافحة المخدرات،‏‏‏‏‏‏‏‏ والدبلوم العالي في مكافحة الإرهاب، والدبلوم العالي في الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي، والدبلوم العالي في حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، والدبلوم العالي في الأمن الوطني.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس أن الجامعة تسعى لتقديم برامج دراسات عليا نوعية، متخصصة في المجالات الأمنية ذات الأولوية في إطار الأمن بمفهومه الشامل، حيث تم تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين.

وأكد “الريس” أن الجامعة انطلاقًا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي تستضيفها المملكة فإن جميع برامجها الأكاديمية المتاحة للقبول 2024م مصنفة وفق التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والتصنيف السعودي الموحد للمهن، كما أن برامج الأدلة الجنائية مصنفة مهنيًّا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ما يتيح لخريجي الجامعة من دولة المقر والدول العربية معادلة شهادات تخرجهم واعتمادها عربيًا ودوليًا، مضيفًا أن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مجال الجرائم السيبرانية والتحقيق الجنائي الرقمي موائمة لسايبر التعليم- الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدولة المقر.

واختتم “الريس” تصريحه بالتأكيد أن كل ما حققته الجامعة في مجالات اختصاصها جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من القيادة الكريمة في دولة المقر

بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظهم الله ـ والدعم والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، كما أن الجامعة حريصة على استثمار علاقاتها العربية الواسعة وشراكاتها الإستراتيجية الدولية في تطوير برامجها بما ينعكس إيجابًا على جهودها الهادفة إلى تحقيق تطلعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب وترسيخ أمن مجتمعاتنا العربية والمجتمع الدولي.

يشار إلى أنه يمكن للراغبين في التقديم على برامج الدراسات العليا استكمال نموذج القبول إلكترونيًّا من خلال بوابة القبول عن طريق الرابط التالي:

https://banssb.nauss.edu.sa/prod/bwykolad.P_DispLoginNon