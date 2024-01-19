جامعة نجران تزرع أكثر من 40 ألف شجرة بالمدينة الجامعية

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زرعت جامعة نجران، 48750 شجرة، بالمدينة الجامعية، وذلك خلال السنتين الماضية، وبداية العام الحالي، حيث قامت بزراعة 40 ألف شجرة إلى نهاية العام 2022م، وزرعت 7000 شجرة خلال العام 2023م، فيما زرعت 1750 شجرة في بداية العام 2024.

وحرصت الجامعة على زراعة الأشجار التي تناسب بيئة المنطقة من حيث التربة والمناخ، حيث تنوعت الأشجار لتشمل السدر، والطلح، والنيم، والبونسيان، والفيكس بأنواعه، وشوكة الفرس، والكافور، وأشجار الياسمين الهندي، وأشجار الكازورينا، وغيرها من الأشجار الأخرى، وتهدف إلى رفع نسبة الغطاء النباتي بالجامعة، وحماية البيئة والحد من ظاهرة التصحر، وزيادة المسطحات الخضراء، إضافة إلى المحافظة على البيئة، وتحسين جودة الحياة ومكافحة التلوث، وتحقيق التنمية المستدامة، والتغلب على الظروف البيئية.