جامعة نجران تعلن مواعيد القبول للعام المقبل 1445

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أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1445هـ، لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

وأوضحت الجامعة أن القبول سيكون على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الأحد الموافق 28 ذو الحجة من الشهر الجاري، وتستمر إلى يوم السبت 4 محرم 1445هـ، بينما تنطلق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة يوم الثلاثاء 14 محرم ، وتستمر حتى يوم الأحد 19 محرم من الشهر نفسه.

وأشار عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالعزيز عبود عسيري إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم الجامعي ستكون عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: https://edugate.nu.edu.sa/nu/ui/guest/application_online/index/forwardTypeApplicationOnline.faces