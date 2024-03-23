جامعة نجران تنظم معرضاً ومحاضرات متخصصة بمناسبة يوم المياه العالمي

المناطق_نجران

نظمت جامعة نجران، ممثلةً في كلية الهندسة مساء أمس، معرضاً علمياً وعدداً من المحاضرات المتخصصة في إدارة الموارد المائية، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وذلك بمنتزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والأهلية والقطاعات غير الربحية بالمنطقة؛ بهدف نشر الوعي في ضرورة الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.

واحتوى المعرض على آخر الابتكارات والأبحاث في مجال إدارة الموارد المائية، وتبادل الخبرات مع خبراء الهندسة المدنية بالجامعة.

فيما تطرقت المحاضرات إلى العلاقة بين المياه والطبيعة وأهميتها في الصناعة والنمو الاقتصادي، والمخاطر البيئية المتعلقة بتلوث المياه وضرورة حماية الموارد المائية، وكذلك عرض تحليلي للوضع المائي في حوض وادي نجران، وأبرز التحديات التي تواجه إدارة الموارد المائية والإستراتيجيات الممكنة للتغلب عليها، وتأثير التغير المناخي على إدارة السيول والحلول المبتكرة لمواجهتها والاستفادة منها، إضافةً إلى أهمية التصميم الفعّال للسدود النافذة في ضمان استدامة الموارد المائية.

من جهته، أكد عميد كلية الهندسة الدكتور صالح المصعبي، أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الموارد المائية والتحديات الراهنة التي تواجهها، إلى جانب إبراز الجهود المبذولة من المملكة لتعزيز الأمن المائي للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وكذلك توعية المجتمع وإبراز الجهود المبذولة من أبحاث وابتكارات في هذا المجال.