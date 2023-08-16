“جبل ذرة وسودة عسير وغيمة جنوبية ” وغيرها.. مصممة أزياء تستلهم تصاميمها من المناطق السياحية في عسير

أكدت مصممة الأزياء والفنانة السعودية “صالحة الشهراني”، أن هوايتها لتصميم الأزياء جعلت منها شخصية أخرى غير التي كانت عليها، وغيرت الكثير من آرائها وأفكارها.

وأوضحت في تصريحات لـ “العربية”، أن تصميم الأزياء هو فن وعلم، لا يستطيع أي شخص أن يقوم به، لما يتطلب مهارة عالية جدا، وتركيز 100%.

وأضافت أنها استلهمت تصاميمها المتميزة من جبل ذرة، وسودة عسير وغيمة جنوبية وغيرها من المناطق المختلفة في المملكة، خاصة المناطق السياحية في منطقة عسير.