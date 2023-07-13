“جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كغ استخدمت فيها تكنولوجيا وتدابير متقدمة لعلاج الكتل الجسمية

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أجرى فريق طبي متخصص بمركز مستشفى المملكة لجراحة السمنة عملية جراحية ناجحة لعلاج مريض كان يعاني من كتلة جسمية عالية وبوزن تجاوز 200 كغ، ونظرًا لحالة المريض الاستثنائية؛فقد تم استخدام طاولة عمليات خاصة لاستيعاب حجم جسد المريص الكبير.كما جرى التعامل بحرفية ودقة مع التحديات الإضافية المتعلقة بوجود عملية سابقة على المعدة والالتصاقات المصاحبة لها.

وأوضح رئيس الفريق الطبي ،استشاري جراحة السمنة في مستشفى المملكة الدكتور هيثم الفلاح، أن العملية تمت بنجاح ولله الحمد،حيث استخدمت فيها التكنولوجيا والتدابير المعدة خصيصًا للتعامل مع الكتل الجسمية الكبيرة، واستغرقت العملية حوالي ساعتين.

وأضاف أنه تم نقل المريض بسلاسة إلى قسم الإفاقة، وحاليًّا يوجد مع أسرته في مركز المملكة لجراحات السمنة، وقد بدأ في شرب السوائل مع إظهار مؤشرات صحية جيدة.

وتعد هذه العملية نجاحًا كبيرًا للفريق الطبي،وتؤكد الجهود المبذولة في مستشفى المملكة لتوفير رعاية صحية بآفاق متجددة.