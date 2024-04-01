جريمة في باكستان.. أخ يخنق أخته والأب يكافئه بزجاجة ماء

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في حادثة مرعبة تم تسجيلها بواسطة الكاميرا، أقدم أخ على خنق أخته حتى الموت في منزلهم بمدينة توبا تيك سينغ بإقليم البنجاب الباكستاني.

ويظهر في فيديو انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، شاب وهو يخنق شقيقته ماريا البالغة من العمر 22 عاما حتى الموت.

ومن المثير للصدمة أن الرجل نفذ الجريمة بحضور أفراد أسرته، والصادم أكثر أن الأب أعطى ابنه زجاجة ماء كي يشرب عقب تنفيذ جريمته.

وبحسب السلطات المحلية، فقد وقعت الجريمة منتصف ليل 17 و18 مارس، وتم القبض على الجناة الذين دفنوا جثة الفتاة يوم 24 مارس.

وأحدثت الجريمة موجات من الصدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دعا الكثيرون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذا الفعل.

وقال مسؤول في شرطة توبا تيك سينغ في تصريح لوكالة “فرانس برس” عبر الهاتف: “تبيّن للشرطة في 24 مارس أن الفتاة لم تمت نتيجة أسباب طبيعية. سجّلنا قضية، وأصبحنا الجهة المدّعية”.

ولم يتضح سبب الجريمة بعد وسط انتشار كبير لجرائم الشرف في باكستان.