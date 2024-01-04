“جفاف اليدين” مُحاصر شتاءً بـ”الصبار”

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يُصاحب الهواء البارد في فصل الشتاء بعض المشكلات التي تطرأ على الوجه والجلد وبينها جفاف اليدين والقدمين، ما يتعين التعامل معها بحكمة حتى لا يتفاقم الأمر، لكن الحل الأكثر أمناً ونجاحاً في تلك الحالة هو “جل الصبار” لقدرته على معالجة الالتهابات والحماية من التشققات.

ويحتوي الصبار الذي يُعرف طبياً بعد استخلاصه باسم “جل الألوفيرا” على الكثير من الفيتامينات؛ مثل فيتامين سي وفيتامين أ، بالإضافة إلى الكالسيوم والزنك والمغنيسيوم والأحماض الأمينية، والتي تساعد على علاج التهابات اليدين بصورة سريعة.

ويمنح الصبار فرصة كبيرة لتخليص الجلد من جفافه العميق ومنع انتشار الفطر عليه خاصة أنواع الجلد التي تفرز دهوناً وزيوتاً عالية، وكذلك القضاء على الاحمرار والندبات والآثار القديمة للمشكلات الجلدية.

ويتوفر في جل الصبار “إنزيمات بروتينية” تمنح الفرصة لترميم الجلد المتهالك مع العمل على إعادة تكوينه وبنائه مرة أخرى، إلى جانب المساعدة في التخلص من شيخوخته الشديدة.