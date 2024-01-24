جلال القادري يعلن انتهاء عقده كمدرب لمنتخب تونس

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أعلن جلال القادري اليوم الأربعاء عن انتهاء عقده كمدرب لمنتخب تونس الأول لكرة القدم، وذلك حسبما صرح به المدرب جلال القادري بعد نهاية مواجهة منتخب تونس وجنوب أفريقيا وتأكد خروج المنتخب التونسي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 مبكراً من دور المجموعات بدون أي انتصار لأول مرة منذ عام 2013.

وأعلن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس رحيله عن منصبه عقب الفشل في التأهل من دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا 2023.

وودع منتخب تونس البطولة باحتلاله المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بعدما حصد نقطتين فقط.

وتحدث القادري عقب التعادل سلبيا بدون أهداف مع جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة قائلا في تصريح للقناة الناقلة: “قدر الله وما شاء فعل، كان لدينا إيمان بالمجموعة وسعينا لتحقيق نتائج إيجابية وكنا نريد الوصول لنصف النهائي على الأقل، وحاولنا ولم نوفق.. ولقاء ناميبيا أثر علينا كثيرا”.