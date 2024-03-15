“جمعية أيتام جدة” تقيم إفطارًا رمضانيًا لـ 150 يتيمًا من مستفيديها

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أقامت جمعية رعاية الأيتام بجدة ، اليوم، إفطارًا رمضانيًا، لمستفيديها الأيتام ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من أهالي المحافظة.

وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور محمد بن عبدالرحيم ناقرو، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة “سند يتيم” التي أطلقتها الجمعية في شهر رمضان المبارك، بهدف دعم الأيتام وأسرهم وتلبية احتياجاتهم، عبر 11 مشروعًا هي كفالة اليتيم، وكفالة الأرملة، وكسوة يتيم، والأوقاف، وزكاة المال، والسلة الغذائية، وسقيا يتيم، وعمرة يتيم وأمه، وتفريج كرب وصدقة الشفاء، وبرنامج دعم الكفالة, مشيرًا إلى أن جميع هذه المشاريع سيتم تنفيذها خلال شهر رمضان الحالي.