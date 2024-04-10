جمعية البر بأبها تنفذ مشروع زكاة الفطر ١٤٤٥هـ

المناطق_أبها

أتمت جمعية البر بأبها مشروع زكاة الفطر ١٤٤٥هـ الذي تم تنفيذه خدمةً لأفراد المجتمع وتسهيلاً على المزكين ، حيث استقبلت الجمعية زكاة 142222فرد تم توزيعها على اكثر من 7000 أسرة مستحقة في مدينة أبها وضواحيها وتهامة في الوقت الشرعي .

صرّح بذلك أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن فحاس موضحاً بأن هذا المشروع نُفذ بموافقة سمو أمير منطقة عسير حفظه الله وبترخيص من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ، علماً بأن هذا المشروع قد أتم عامه الثاني والثلاثين ، وبهذه المناسبة قدّم “بن فحاس” شكره وتقديره للمتبرعين والمتطوعين ولشريك النجاح منصة إحسان ” على دعمها ومؤازرتها لمشاريع الجمعية كافة وهذا المشروع بصفة خاصة ، ودعا الله تعالى أن يتقبل من المزكين والمتصدقين صدقاتهم وصالح أعمالهم وأن يعيد على هذه البلاد وقائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو أمير منطقة عسير وجميع المسلمين هذا العيد باليُمن والخير والبركات .