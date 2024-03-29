جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن تشكيل مجلس إدارة جديد لتعزيز جهود دعم صناعة وتشكيل مسار جديد للمنظمة

المناطق_الرياض أعلنت جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (PRCA Mena) عن إعادة هيكلة مجلس إدارتها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في خطوة لتعزيز التوجه الاستراتيجي وتحسين تمثيل أطياف صناعة العلاقات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعمل المجلس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كجهة توجه مبادرات الجمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يضمن التوافق مع معايير الصناعة وتعزيز التميز في مجال العلاقات العامة والاتصالات. ويجمع مجلس الإدارة الجديد، بعد إعادة هيكلته، نخبة متنوعة من قادة الصناعة المستعدين لمشاركة خبراتهم الجماعية ورؤاهم لدفع الجمعية إلى آفاق جديدة. وبهذه المناسبة، قال جيمس هيوز، الرئيس التنفيذي للجمعية: “يسعدنا أن نكشف عن إعادة هيكلة مجلس الإدارة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يؤكد التزامنا بدعم التميز والابتكار في مجال العلاقات العامة والاتصالات في جميع أنحاء المنطقة. وستكون ثروة المعرفة والخبرة التي يقدمها أعضاء مجلس الإدارة مفيدة في “تشكيل المسار المستقبلي لمنظمتنا والنهوض بالمهنة ككل”.

وتشمل قائمة الأعضاء المعينين حديثًا في المجلس كلًا من:

• أحمد عيتاني، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة سيسيرو آند بيرناي للاستشارات في مجال الاتصالات. رئيس جمعية العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

• ألكساندر بوليو، المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة تي بي دبليو إيه ديجاز.

• كلير ميكيليتي، مؤسسة ومديرة تنفيذية مشاركة، شركة كوسموبول للاستشارات.

• هوارد كوسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس، شركة ماركيتيرز 4 دي سي.

• إبراهيم المطوّع، المؤسس المشارك والشريك الإداري، جمّار للعلاقات العامة.

• عماد لحد، المدير الإداري، إيه بي سي أو ورلدوايد دبي.

• جون راينهارت، المدير الإداري، سيفن ميديا.

• جوزيف نالور، مدير الاتصالات- كلية الاتصالات، جامعة مردوخ دبي.

• كمال تايبي، المؤسس والرئيس التنفيذي، مجموعة ستراتيوس.

• خالد الشحي، المدير التنفيذي للاتصال الرقمي في مكتب الإعلام الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

• لوريلين شفارتز، رئيسة العلاقات العامة العالمية واتصالات الشركات، في الفطيم أوتوموتيف.

• لؤي السمرائي – المدير التنفيذي المشارك، المؤسس المشارك، شركة أكتيف (التسويق الرقمي والاتصالات)

• ناتالي آموس، المديرة الإدارية – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – شركة فور ايجنسي.

• ناتاشا هاثيرال-شاو، مؤسسة والرئيس التنفيذي، شركة تيشتاش للاتصالات.

• نيك ساندهام، نائب الرئيس، اتصالات الشركات، مجموعة الشايع.

• بترا بي سبانكو، المديرة الإقليمية، شركة كاتش إنترناشيونال.

• سامانثا بارتيل، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري، شركة إنستنكتيف بارتنرز MENA.

وبفضل خبراتهم وتجاربهم، سيثري الأعضاء الجدد المجلس، حيث يمثلون مجموعة متنوعة من القطاعات داخل صناعة الاتصالات، لمزيد من المعلومات حول مجلس إدارة الجمعية الإقليمي، يُمكنك زيارة الرابط التالي:

وتؤكد الجمعية التزامها بأداء مهامها المتمثلة في تعزيز مصالح مهنة العلاقات العامة والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، ومواصلة العمل كمحفز للتواصل والتعلم والتطوير المهني لممارسي الصناعة على جميع المستويات.