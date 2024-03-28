جمعية المودة تطلق حملة “رمضان القيم 3” في رمضان 1445هـ

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أطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية الموسم الثالث من حملة رمضان تحت شعار “رمضان القيم 3 ” والتي تتضمن عدة مواد إعلامية توعوية وبرامج تسلط الضوء على القيم العظيمة في تحقيق الاستقرار النفسي بين أفراد الأسرة.

وأشار المدير العام لجمعية المودة السيد محمد بن علي آل رضي أن الموسم الثاني من رمضان القيم والذي تم إطلاقه في العام 2023م لاقى رواجًا، حيث بلغت نسبة المشاهدات والوصول على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 456 ألف مشاهده. حيث تستهدف المودة من خلال رمضان القيم 3 الوصول إلى مشاهدات أكبر لتصل الرسائل القيمية الى كافة الأسر.

وأوضح “آل رضي” أن الحملة تتمحور حول أهمية القيم الأسرية التي نستمدها من القرآن الكريم وأهمية التخلق بهذه الأخلاق لكافة أفراد الأسرة حتى تنعم بالألفة والاستقرار الأسري. كما تستهدف الحملة ترسيخ قيم المودة والرحمة كأساس في التعاملات الأسرية وأهمية التراحم بين أفرادها. ومن أبرز البرامج لهذا العام، برنامج جمعة المودة مع الشيخ عبد الله المصلح والتي يسلط فيها الضوء على أهمية العلاقات الأسرية سواء كانت بين الزوجين، الأخوة والأخوات، الوالدين أو الأبناء وكيفية تقوية الروابط الأسرية. كما تضمالحملةأمسيات رمضانية يقدمها مختصين متمرسين في مجالات التنمية الأسرية هدفها تعزيز وغرس القيم الرمضانية والأسرية في رمضان، إضافة إلى تقديم أفضل الوسائل والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز استقرار الأسرة الاجتماعي والنفسي، وتحقيق التوازن في حياتها، وبالتالي تحسين جودة حياة أفرادها.

واختتم “آل رضي” سائلاً الله عز وجلأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده علينا وعلى جميع المسلمين أعوامًا عديدة ونحن في أفضل حال.