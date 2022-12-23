جمعية “تيسير” تحتفي بختام برنامج تأهيل المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة في مركز مؤتمرات “واس”

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احتفت جمعية “تيسير” لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج مساء الخميس بختام برنامج “تأهيل المقبلين على الزواج من ذوي الإعاقة”، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز ، ونخبة من الإعلاميين والمهتمين بالعمل الخيري والإنساني، وذلك في مقر مركز مؤتمرات وكالة الأنباء السعودية “واس” بمدينة الرياض.

وتأتي استضافة (واس) لهذا الحفل ضمن خططها وبرامجها المستمرة لتعظيم دورها في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع وتقديم خدمات نوعية ومتميزة لهذه الفئة الغالية .

وتضمن الحفل مشاركات متنوعة للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عرض مرئي عن الجمعية، وأهم منجزاتها وما قدمته في البرنامج التدريبي لتأهيل المقبلين على الزواج من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تيسير سلمان بن ظافر الشهري في كلمته له أن برنامج “تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة” يأتي ضمن عدة برامج تقدمها الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تعتز كونها أول جمعية إقليمية متخصصة في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقتهم من الجنسين.

وأضاف أن “تيسير” تسعى لتكوين أسر لتشارك في بناء هذا الوطن، وتكون مثالاً للأسرة المطمئنة الناجحة، ولذلك أسست الجمعية مركز “مشورة تيسير للإرشاد الأسري” الذي سيعمل على مدار 24 ساعة، ومركز “تيسير للدراسات والاتصال العلمي”، مختتماً كلمته بإعلان منح صاحب السمو الملكي مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز الرئاسة الشرفية للجمعية.

وفي نهاية الحفل جرى تكريم وتوزيع الشهادات للمشتركين بالبرنامج من الجنسين، الذين وصل عددهم إلى 200 مشارك ومشاركة، كما التقطت صورة جماعية تذكارية للمشاركين في البرنامج.

يذكر أن جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج تسعى لتقديم العديد من الخدمات كالتأهيل لما قبل الزواج، وتحمل التكاليف، وتقديم المساعدات المالية، بالإضافة للمساهمة في إيجاد المسكن وتأثيثه.

وتعد الجمعية من الجمعيات غير الربحية، ومرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض، وهي أول جمعية من نوعها على مستوى الوطن العربي، تتخصص في مساعدة ذوي الإعاقة على الزواج من الجنسين بمختلف إعاقتهم سعياً لبناء وتكوين أسر مستقرة.