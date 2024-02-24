جمعية دروب القوافل تحتفل بإنطلاق قافلة درب زبيدة بمناسبة يوم التأسيس

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نظمت جمعية دروب القوافل في حائل قافلة احتفالاً بيوم التأسيس للسنه الثالثة على التوالي بالتعاون مع إمارة منطقة حائل وهيئة التراث وبلدية فيد.

وانطلقت القافله يوم الخميس 2024/2/22 صباحا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن الذي شارك بالمسيرة بمسافة 11 كيلو متر داعما الهدف الرئيسي لهذه الحملة التاريخية وهو إحياء هذا الدرب الذي يعتبر من أهم طرق الحج و التجارة خلال العصرالعباسي، كما أنه أحد المواقع المرشحة للانضمام إلى قائمة اليونسكو للمواقع التاريخية العالمية، شارك في هذه المسره العديد من رجالات الدوله من مختلف القطاعات العسكريه والمدنيه وذلك تحقيقا لرؤية 2030 وتعميم الفائدة ونشرها للجيل القادم والتعريف بهذا المسار التاريخي الذي يقع في بقعه غاليه من وطنا .. ويمتد المسار من الكوفه إلى مكه المكرمه بحدود 1400 كيلو متر وللسعوديه النصيب الأكبر من الدرب بحدود 1100 كيلومتر .. ويمر في خمس مناطق إداريه هي {منطقة الحدود الشماليه / منطقة حائل / منطقة القطين / منطقة المدينه المنوره / منطقة مكه المكرمه / وتمثل منطقة حائل وحدها مانسبته 39٪ من هذا الدرب بواقع 351 كيلو متر .

شارك بالمسيره مايقارب 250 مشارك ومشاركة من 13 دوله . تشكل النساء نسبة 30٪ من المشاركين من مختلف الأعمار كبار السن والشباب وأصغر مشارك بعمر 12 سنه كما تنوعت المشاركات مابين المشاة على الأقدام والراكبين للخيل والجمال وهواة ركوب الدراجات الطائرات الشراعيه “الفرديه والثنائية” وتمثلت المسافه 90 كيلو متر توزعت على 3 ايام تتخللها فتره استراحه للصلاة وتناول بعض الطعام ” والمرطبات ” وأعرب المشاركين من النساء والرجال سعادتهم بهذه المشاركة وخوض هذه التجربه الرائده و رغبتهم للمشاركه بالسنه القادمة . الجدير بالذكر بان من بين المشاركين من سبق له المشي بالقافلة السنتين الماضيتين ويشيد بالتطورات الكثيره التي تقدمها جمعية دروب القوافل في خدمة الدرب وتيسير أمور القافلة.