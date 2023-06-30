جمعية نماء الأهلية توزِّع أكثرَ من 3 ملايين عبوة ماء و10 آلاف أضحية

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أطلقت جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة مشروع الأضاحي لعام 1444هـ، تحت شعار “أضحيتك عيدهم”،الذي تهدف من خلاله إلى إيصال أكثر من 10 آلاف أضحية لأكثر من 24 ألف أسرة مستفيدة في منطقة مكة المكرمة.

ويتضمن المشروع الأضاحي التعاقد مع أفضل موردي الأغنام في المملكة قبل عيد الأضحى المبارك بوقت مبكر،وثم تشكيل فرق عمل ولجان شرعية وطبية لفحص الأضاحي ووسمها ونقلها إلى المسالخ الرئيسية في كل من جدة ومكة المكرمة؛ تمهيدًا لتوزيعها مبردة ومغلفة إلى المستفيدين الأشد حاجة،بما يضمن حفظ كرامتهم، ويدخل السرور والفرح عليهم وعلى أسرهم.

وكشف مدير عام جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عبدالرحمن الحميد،أن الجمعية تقدم إلى جانب مشروع الأضاحي،مشروع سقيا حاج الذي يستهدف توزيع 3 ملايين عبوة ماء مبردة في عرفة ومزدلفة،ومشروع وجبة حاج لتوزيع 100 ألف وجبة.

وبيَّن أن مشاريع الحج يجري تنفيذها وفق أدق المعايير،وأعلى درجات العناية؛ مما يضمن تقديم خدمة مميزة،تكفل وصول الأضاحي إلى مستحقيها،خلال الوقت الشرعي،وتقديم الماء البارد والوجبات إلى ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.