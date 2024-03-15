جموع المصلين يؤدون أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي

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أدى جموع المصلين من المواطنين والمقيمين والزوار اليوم صلاة أول جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ بالمسجد النبوي وسط أجواء إيمانية مفعمة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – .

وامتلأت أروقة المسجد النبوي وساحاته وأسطحه منذ وقت مبكر بالمصلين الذين أتوا من داخل المملكة وخارجها للصلاة في المسجد النبوي والتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما، حيث جندت كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمدينة المنورة جل خدماتها لخدمة قاصدي المسجد النبوي الشريف.