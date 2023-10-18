جناح بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في معرض صُنع في السعودية يستعرض انعكاس أعماله على رفع الجاذبية البصرية

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ضمن فعاليات اليوم الثاني لمعرض صُنع في السعودية بنسخته الثانية والذي يُقام بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ كُل جناح تابع لجهة تميّز بالمُحتوى الذي يُقدّمه.

وجناح بنك المُنشآت الصغيرة والمتوسطة تميّز في استعراض أثر الدعم الذي يُقدمه البنك للمُنشآت في رفع الجاذبية البصرية وتحسين المشهد الحضري، من خلال الاستثمار الأمثل للحلول المالية التي يتم تقديمها لأصحاب المُنشآت في تأسيس مُنشأة تهتم بأدق تفاصيل العمل، مما ينعكس على جودة المُنشأة ومظهرها خارجياً لتكون المُدن السعودية حاضنة لمُنشآت ذات صفة جمالية وعبر تنسيق يجذب العُملاء.

ويستمر معرض صُنع في السعودية بنسخته الثانية خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2023؛ بمُشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصّة، لدعم المُنشآت السعودية وتحفيزها لتطوير أعمالها، ويُقام تحت شعار “الصنعة سعودية”.