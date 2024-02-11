جنوب أفريقيا تحصد برونزية كأس أمم أفريقيا بالفوز على الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح

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حصد منتخب جنوب أفريقيا المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار، بعد فوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 5-6 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث التي أقيمت مساء السبت على ملعب “فيليكس هوفويت بواني” بعد نهاية الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحرز فيها منتخب جنوب أفريقيا الميدالية البرونزية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما نالها من قبل في نسخة البطولة عام 2000، فيما توج باللقب القاري مرة وحيدة عام 1996، كما نال المركز الثاني مرة وحيد أيضا عام 1998.

أما منتخب الكونغو الديمقراطية فأنهى البطولة الحالية في المركز الرابع الذي حققه من قبل عام 1972، ولكن يظل إنجازه الأبرز هو حصد لقب المسابقة مرتين عامي 1968 و1974، كما نال البرونزية مرتين عامي 1998 و2015.