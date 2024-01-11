جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية: سمعة القانون الدولي على المحك

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قال الفريق القانوني لـ جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يستمر في إنكار مسؤوليته عن الأزمة الإنسانية والمجاعة في غزة.

التدابير المؤقتة لوقف الحرب في غزة

وأضاف الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن التدابير المؤقتة لوقف الحرب في غزة أكثر إلحاحا مما كانت عليه في أزمات وحالات سابقة.

وأشار الفريق القانوني إلى أن سمعة القانون الدولي وقدرته على حماية الشعوب على المحك الآن، مشددا على أن شعب غزة ضعيف بعد 16 عاما من الحصار العسكري وإسرائيل تعرقل حاليا وصول الغذاء والمواد الأساسية له.

دفع سكان غزة إلى حافة المجاعة

وأكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أن الاحتلال الإسرائيلي دفع سكان غزة إلى حافة المجاعة، كما أنه مستمر في إنكار مسؤوليته عن المجاعة والأزمة الإنسانية التي خلقتها في قطاع غزة.

وأضاف أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل كانت مبررة في حالتي جورجيا وأرمينيا كيف لا تكون مبررة في وضع أكثر خطرا بغزة؟.

وقال الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن الخطر المحدق بالموت والدمار الذي يواجهه الفلسطينيون في غزة يلزم محكمة العدل بفرض التدابير المؤقتة.

محكمة العدل الدولية

وانطلقت، اليوم الخميس، أولى جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.