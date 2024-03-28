جهاز آلي يوفر أساور للأطفال وذويهم في 5 مناطق بالحرم المكي.. إليك التفاصيل

استعرضت قناة “العربية”، تفاصيل الخدمات التي يقدمها الجهاز الآلي داخل الحرم المكي الشريف.

وذكرت أن الجهاز الآلي يعد خدمة جديدة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، حيث يكتب فيه اسم الطفل والرقم لأحد ذويه.

وبينت أن هذه الأجهزة تتوفر في 5 مناطق هي باب الملك عبدالعزيز، وتوسعة الملك فهد، بالإضافة إلى باب العمرة.

وأفادت بأن الجهاز الآلي يستخرج منه ملصق ورقي مكتوب عليه بيانات الطفل وبيانات ذويه للمساعدة على التعريف به غي في حال ضياعه داخل جنبات المسجد الحرام.