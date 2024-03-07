جوتيريش يدعو إلى هدنة في السودان خلال شهر رمضان

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يتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، الجمعة، على قرار بريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وذلك وسط تصاعد الأزمة الإنسانية جراء القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمر منذ شهر إبريل الماضي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام حق النقض من جانب الولايات المتحدة أو روسيا أو بريطانيا أو الصين أو فرنسا.

ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، أصدر المجلس 3 بيانات صحافية فقط، ندد فيها بالعنف وعبر عن قلقه.

وكرر نفس الموقف في قرار صدر خلال ديسمبر بإنهاء مهمة بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة، بعد طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.

وأودى القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الرجل الثاني السابق في السلطة العسكرية، بحياة آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

، الخميس، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واحترام “قيم” الشهر بينما تتخذ الأزمة الإنسانية “أبعاداً هائلة”.

وقال جوتيريش: “بعد أيام قليلة يبدأ شهر رمضان المبارك. لذا أوجه اليوم نداءً من هذه القاعة. أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان، من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان”.

وأضاف: “هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني”.

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه “منزعج من الدعوات إلى تسليح المدنيين” في بعض ولايات السودان، ومن تطورات أخرى “تصب الزيت على النار، وتهدد البلاد بتجزئة أكثر خطورة، وبتفاقم التوترات الأهلية، ومزيد من العنف الإثني”. كما انتقد “الهجمات العشوائية” التي تشنها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ضد المدنيين.

مشروع قرار بريطاني

من جهته، أعلن نائب السفير البريطاني جيمس كاريوكي اقتراح مشروع قرار على المجلس يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، ويدعو الأطراف إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة”. وقال إنه يأمل في التصويت على المشروع الجمعة.

ويحث مشروع قرار مجلس الأمن جميع الدول على “الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار”، ويطالبهم “بدعم الجهود من أجل تحقيق سلام دائم”، بحسب “رويترز”.