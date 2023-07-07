جوتيريش يدين العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية ويدعو إسرائيل للتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية، داعيا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعرب جوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عن قلقه العميق إزاء الأخبار الواردة من مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مخيم مكتظ للاجئين كانت أسوأ أعمال عنف تشهدها الضفة الغربية منذ سنوات عديدة، وكان لها تأثير كبير على المدنيين، بمن فيهم أكثر من 100 جريح وآلاف أجبروا على الفرار.

وأضاف: “تضررت المدارس والمستشفيات، وتعطلت شبكات المياه والكهرباء، ومُنع المحتاجون من الحصول على الرعاية الأساسية والإغاثة”. وشدد الأمين العام على ضرورة أن يحصل جميع الجرحى على الرعاية الطبية، وأن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى كل محتاج.

وأوضح جوتيريش أن استخدام الغارات الجوية لا يتسق مع تنفيذ عمليات إنفاذ القانون، مذكرا إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بأن عليها مسؤولية ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف.