“جوجل” تختبر خاصية التشفير التام لمحادثات RCS الجماعية على تطبيق Messages

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تختبر شركة جوجل الأمريكية حالياً، خاصية جديدة تدعم التشفير التام بين أطراف الرسائل الجماعية الغنية (RCS) في تطبيق Messages لهواتف أندرويد.

وأفادت الشركة في بيان لها، وفقاً لموقع “techcrunch” المتخصص، بأنه خلال الأسابيع المقبلة ستتم إتاحة الخاصية الجديدة لمجموعة مختارة من المستخدمين المشاركين في برنامجها التجريبي المفتوح.

ويأتي الإعلان عن اختبار خاصية التشفير رسمياً؛ سعياً من الشركة لاعتماد رسائل RCS في أنظمتها بدلاً من رسائل SMS، لما تتميز به من مرونة وحماية عالية للخصوصية ومعدلات الأمان.