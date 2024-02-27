“جوجل” تُعيد خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

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تخطط شركة “جوجل”، لإعادة إطلاق خاصية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي في الأسابيع المقبلة، بعد التوقف المؤقت جراء رصد عدم دقة بعض الصور التاريخية.

واضطرت الشركة إلى وقف خدمة توليد الصور من خلال نماذج (جيميناي) المتعددة الوسائط للذكاء الاصطناعي؛ بسبب الانتقادات التي وجهت لها، قبل أن تقرر العمل على إصلاحها تمهيداً إلى العودة من جديد.

وسبق أن غيرت جوجل اسم (بارد) إلى (جيميناي) هذا الشهر، وطرحت خطط الاشتراك المدفوعة، والتي يمكن للمستخدمين اختيارها للحصول على قدرات تفكير أفضل من نموذج الذكاء الاصطناعي.