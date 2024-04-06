جولات الرقابية أسواق النفع العام والمسالخ قبل العيد بحفر الباطن

المناطق_عبدالعزيز ابراهيم

كثّف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن جولاته الرقابية الميدانية على أسواق النفع العام والمسالخ، قبل عيد الفطر المبارك، للتأكّد من التزام المنشآت والعاملين بها للاشتراطات الصحية والفنية لضمان سلامة المنتجات.

وأكّد مدير المكتب الاستاذ زبن الشمري ، أن الجولات الرقابية محلات من أسواق النفع العام و ٣ المسالخ في حفرالباطن و القيصومة و السعير للتأكد من جودة الخدمات المقدمة ومأمونية المصدر ومتابعة وفرة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتطبيق الاشتراطات وضبط المخالفات، وأكد الاستاذ الشمري استمرار الجولات الرقابية بشكل يومي صباحاً ومساءً على الأسواق في محافظة حفرالباطن.