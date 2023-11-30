جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استمرار الهدنة في قطاع غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن الهدنة مع حماس ستستمر في ضوء جهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح الرهائن.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي “نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة عملية إطلاق سراح المختطفين ووفق شروط الاتفاق ستستمر فترة الهدنة الإنسانية المؤقتة”، وفقا لـ “العربية”
من جانبه أشار المركز الفلسطيني للإعلام اليوم بأن طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق بشكل مكثف شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وكان مسؤولون في حماس أكدوا استعداد الحركة مبادلةَ جميع الجنود الإسرائيليين المحتجزين لديها بجميع الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية