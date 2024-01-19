جي بي إس البرازيلية تعتزم إنشاء مزرعة لإنتاج اللحوم والدواجن في السعودية باستثمارات 2 مليار دولار

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كشفت شركة جي بي إس البرازيلية أكبر شركة دواجن ولحوم في العالم، أنها تعتزم إنشاء مزرعة لإنتاج اللحوم والدواجن في منطقة القصيم باستثمارات قد تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.

وقال ويسلي باتيستا رئيس مجلس إدارة الشركة وفقا لما نقلته صحيفة الاقتصادية، إن السعودية تعد من أكبر الأسواق في مجال استهلاك اللحوم والدواجن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المصنع المزمع إنشاؤه داخل المزرعة لن يقتصر على السوق السعودية بل سيتم تصدير جزء من الإنتاج للأسواق المجاورة.

وأشار إلى أن الشركة البرازيلية تنتشر أعمالها في 6 قارات، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة، وبلغ صافي دخلها خلال الربع الثالث من 2023 حوالي 116 مليون دولار.