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حاج ألماني يعبر عن مشاعره بعد قدومه للحج بعد 30 عاما

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 2:50 مساءً

أعرب حاج ألماني عن مشاعره وسعادته البالغة بعد قدومه للحج بعد 30 عاما.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه يشعر ببالغ من السعادة والسرور بتواجده في مكة المكرمة، في هذه المشاعر المقدسة، وبين أروقة المسجد الحرام، قبلة المسلمين في العالم.

وأوضح أن الحج يوحد صفوف المسلمين على كلمة واحدة هي “لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك”.

وأكد أن الطواف حول الكعبة من أهم الشعائر التي يشعر بها بقيمة هذا الدين وعظمته.

وأشاد بالجهود التي تقدمها المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وبحجم التسهيلات المقدمة إلى زوار المشاعر المقدسة.

 

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 26 يونيو 2023 - 2:50 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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