حادث مروع .. سيارة مسرعة تدهس امرأة أثناء نزولها من مركبة أمام مشغل بالرياض (فيديو)

وثق مقطع فيديو لحظة دهس امرأة تعمل في مشغل خياطة نسائي بمدينة الرياض، أمس الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو، خروج سيدات من سيارة متوقفة، بينما كانت امرأة من الجنسية السودانية آخر من نزل منها، قبل وقوع الحادث.

وفور نزول المرأة من السيارة، دهستها مركبة أخرى مسرعة، مما تسبب في وفاتها بموقع الحادث بحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها المرصد.

وتوقف السيارة التي صدمت المرأة بعد عدة أمتار، حيث اصطدمت بعلامة إرشادية، ثم أحد أعمدة الإنارة الفاصلة بين الإتجاهين.