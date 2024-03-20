“حافلات المدينة” تواصل النقل الترددي مابين مسجدي “النبوي” و”قباء”

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‎يواصل مشروع “حافلات المدينة” تقديم خدمة نقل الأهالي والزوار إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، بإشراف من هيئة تطوير المدينة المنورة بدءاً من الساعة الثالثة مساءً وتنتهي بعد صلاة التراويح بساعة.

وحددت هيئة تطوير المدينة المنورة 7 مواقع نقل ترددي للمستفيدين إلى المسجد النبوي انطلاقاً من الإستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شطية، وبني حارثة فيما خصصت موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط https://madinahbus.mda.gov.sa/img/mod/pub-bus.pdf واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.

ويهدف مشروع “حافلات المدينة” إلى تقديم خدمات نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي، ومواقع عديدة في المدينة المنورة خلال دقائق معدودة انطلاق من النقاط المحددة وتقليص الازدحام المروري في الطرق المؤدية إلى المسجد النبوي ومسجد قباء، والمنطقة المركزية، والإسهام في رفع مستوى جودة الحياة والإصحاح البيئي من خلال تقليص انبعاثات عوادم المركبات، وزيادة المساحات المخصصة للمشي في محيط المسجد النبوي لخدمة المصلين.