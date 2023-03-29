حالة ممطرة من خفيفة إلى شبه غزيرة غداً.. و”الحصيني” يكشف تفاصيلها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن التوقعات حسب النماذج العددية للطقس، أن تبدأ حالة جوية ممطرة ارتدادية من الخميس 8 رمضان 1444هـ على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية والباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب شرق منطقتّي مكة المكرّمة وحائل، تمتد إلى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والإمارات، بأمطارٍ متفاوتة من خفيفة الى شبه غزيرة وحبات برد تمتد إلى اليمن بأمطارٍ من متوسطة الى غزيرة وفيضانات محلية”.