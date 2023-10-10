حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد فورد” تصل إلى شرق المتوسط

المناطق_متابعات

وصلت حاملة الطائرة الأمريكية “جيرالد فورد” إلى أقصى شرق البحر المتوسط، ضمن مساعي توفير الدعم الجوي أو خيارات الضربات بعيدة المدى لإسرائيل إذا طلبت ذلك، وأيضا لزيادة الوجود العسكري الأميركي من أجل منع الحرب المستمرة منذ أربعة أيام بين حركة حماس وإسرائيل من التحول إلى صراع إقليمي أكثر خطورة، حسب ما قال مسؤول أميركي لوكالة “أسوشيتد برس”.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسألة الوصول قبل الإعلان الرسمي عنها.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن الطائرات الحربية والمدمرات والطرادات الأمريكية التي أبحرت مع حاملة الطائرة “جيرالد فورد” ستنفذ عمليات بحرية وجوية يمكن أن تتراوح بين جمع المعلومات الاستخبارية والاعتراضات والضربات بعيدة المدى.