حامل منعتها الطبيبة من الصيام.. ما الواجب عليها في هذه الحالة؟.. الشيخ “عبدالسلام السليمان” يوضح

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ “عبدالسلام السليمان”، إن المرأة الحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أثناء الصيام وأمرها الطبيب بالإفطار، ففي هذه الحالة يجوز لها الإفطار ويلزمها القضاء بعد رمضان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج فتاوى عبر قناة السعودية، أن المرضع تأخذ نفس حكم المرأة الحامل في القضاء والكفارة.