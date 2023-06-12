“حجاج الداخل”: الحج غير النظامي “مؤثر سلبي”

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أكد رئيس المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل الدكتور ساعد الجهني، أن الحج بالطرق غير النظامية يؤثر على الحج بشكل سلبي، محذراً من الحملات الوهمية التي توهم الراغبين في الحج بأنها حملات نظامية بهدف جمع الأموال فقط.

وقال الجهني إن هناك حملات غير نظامية يقوم عليها أشخاصٌ معتدُّون على الأنظمة، يقومون بإدخال الحجاج إلى المشاعر بدون تصاريح، وهذا يعدُّ مخالفًا للأنظمة والقوانين.

ولفت إلى أنه جرى التصريح لـ 177 شركةً لخدمة حجاج الداخل، وهي تغطي مدن المملكة كافة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين الذين تنطبق عليهم شروط الحج التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة أو تطبيق نسك.