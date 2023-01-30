حجازي: لقب السوبر السعودي بداية عودة الاتحاد لمنصات التتويج

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قال أحمد حجازي قائد الاتحاد إنه يتمنى أن يكون التتويج بلقب كأس السوبر السعودي لكرة القدم بداية عودة الفريق لمنصات التتويج.

وحقق الاتحاد لقبه الأول في خمسة أعوام بعد فوزه 2-صفر على الفيحاء بفضل ثنائية المغربي عبد الرزاق حمد الله في النهائي بالرياض اليوم الأحد.

حيث قال حجازي في تصريح تلفزيوني بعد نهاية مباراة الفيحاء “بطولة مهمة وأتمنى أن تكون بداية عودة النادي لمنصات التتويج، وبداية الخير هذا الموسم.

“أتمنى أن يكون اللقب دافعا لنا فيما تبقى من الموسم في الدوري وكأس الملك”.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 14 مباراة متأخرا بفارق الأهداف عن الشباب ثالث الترتيب من 15 مباراة وبنقطتين عن النصر المتصدر والذي خاض 14 مباراة أيضا.

ويأتي الهلال في المركز الثاني وله 32 نقطة لكن من 15 مباراة.

وخسر الاتحاد لقب الدوري في المباراة الأخيرة من الموسم الماضي لصالح الهلال على الرغم من تفوقه بفارق كبير من النقاط في فترة سابقة من الموسم.

وأضاف حجازي “تعاهدنا على عدم هدم ما حققناه في الموسم الماضي والبناء عليه، أتمنى أن يكون اللقب بداية تعويض الجماهير عن السنوات الماضية وخاصة الموسم الماضي”.

وكال حجازي المديح للبرتغالي نونو إسبيرتو سانتو مدرب الاتحاد على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها بداية الموسم الحالي.

وقال مدافع منتخب مصر “الانتقادات لسانتو لم تكن مبررة، فهو يركز في عمله ونبتعد عن المتصدر (النصر) بفارق نقطتين فقط ونملك مقومات البطل”.

وأشار أحمد شراحيلي مدافع الاتحاد إلى أن الفريق سيحتفل الليلة لكنه سيعود للعمل من أجل مباراة الطائي المهمة في الدوري يوم السبت المقبل.

وتابع “الجماهير صبرت على الفريق كثيرا، تعاهدنا على الفوز والآن سنركز على الدوري وكأس الملك.

“سنحتفل الليلة لكننا سنركز على المباراة المهمة في الدوري يوم السبت”.