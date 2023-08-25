“حجر اليمامة”.. كانت مدينةً محاطة بأسوار داخل أسوار حتى قبل 500 عام

نشر برنامج “على خطى العرب” تقريرا، حول مدينة حجر اليمامة.

وذكر أن مدينة حجر اليمامة لم تكن مترامية الأطراف، بل كانت مدينة مركزية في شبه الجزيرة العربية.

وبين أنه على الرغم من صغر مساحتها إلا أنه لم يتمكن الباحثون من وضع خريطة تفصيلية لحدودها قبل الإسلام.

وأفاد بأن حجر اليمامة كانت مدينة محاطة بأسوار داخل أسوار، وتوسعت بعد الاستقرار، فخرجت من أسوارها وازدهرت فيها العمارة، وأصبحت أبرز مواقعها محطات على دروب التجارة والحج.

وأضاف أنه قبل 500 عام تراجع اسم حجر اليمامة ليحل محله اسم بلدتي مكرم ومعكال، ثم ظهر اسم الرياض لأول مرة منذ 300 عام، ومنذ ذلك الحين توسعت الرياض حتى أصبحت مدينة بعيدة الأفق لتكون مدينة حجر اليمامة عاصمتها التاريخية.