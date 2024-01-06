حديقة الساكورا اليابانية ترسم مشاهداً خلابة وسط آسيا الصغرى بجدة

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رسمت أشجار الساكورا، في الحديقة اليابانية بمنطقة آسيا الصغرى الترفيهية مشاهداً خلابة بديعة، مبهرة لأنظار زوارها، مقدمة لهم فرصة للانغماس في عالم هادئ وشاعري في ظل ما تزخر به الحديقة من جمال طبيعي واستكشاف ثقافي لطبيعة حديقة الساكورا اليابانية.

وتحتضن حديقة الساكورا اليابانية بـ (آسيا الصغرى) العديد من الأسواق والمحال التجارية للسلع والبضائع اليابانية الشهيرة, إلى جانب ركن خاص يتضمن عدة مطاعم يابانية عريقة وعصرية، تُقدم الطعام الياباني التقليدي, الذي يتميز بمزيج من النكهات اليابانية التقليدية بطريقة الطهي الحديثة.

وتحظى الحديقة بإقبال كبير من الزوار والسياح، للتعرف على تاريخها وتراثها العريق، من خلال العديد من الأنشطة الترفيهية والتجارب الفريدة والألعاب المتنوعة، حيث يطلب اسم الساكورا اليابانية على أشجار الكرز الخاصة بالزينة في اليابان، والساكورا رمز معروف في جميع أنحاء اليابان، تحمل في مضمونها كناية عن الطبيعة سريعة الزوال، وهي مصوَّرة بكثرة وبتكرار في الفنون والثقافة اليابانية رفقة كل من الساموراي والكاميكاز.

وتتميز الساكورا برائحتها الرائعة والمتنوعة في حين كل نوع منها يحمل رائحة تختلف عن الأخرى، وتتفتح أزهار الكرز في شهر فبراير، حيث يهتم اليابانيون بمسألة تفتحها اهتمام بالغ فتراهم يذهبون إلى الحدائق العامة لإقامة ما يدعى بـِ (حفل مشاهدة الزهور) ويسمى باليابانية “هانامي”، والهانامي” احتفال بجمال زهور الساكورا وكذلك زهور أخرى كزهور شجرة الخوخ، وهي فرصة للاستجمام والاسترخاء والتمتع بمناظر الزهور الجميلة.

وتوفر منطقة آسيا الصغرى الترفيهية للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة حزمة من الخدمات المتكاملة؛ لقضاء أوقات من المتعة والترفيه بطابع الأجواء الآسيوية، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من التجارب الفريدة التي تناسب الأذواق والأعمار كافة، وتتضمن عددًا كبيرًا من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية في 12 منطقة ترفيهية تتضمنها 8 دول آسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.

ويتيح تقويم فعاليات جدة 2023 حجز التذاكر لزيارة منطقة آسيا الصغرى الترفيهية عبر الرابط: https://saudievents.sa/events-details.html?id=1012.