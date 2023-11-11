حذف ملايين الحسابات بـ”جيميل”

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أطلقت شركة “جوجل” الأمريكية، تحذيراً لجميع مستخدميها بأنها تعتزم حذف الملايين من حسابات Gmail الخاملة خلال نهاية العام الجاري، وذلك كونها تشكّل تهديداً أمنياً للحسابات النشطة.

وأوضحت الشركة، أن عملية الحذف تستهدف الحسابات التي لم تسجل أي نشاط خلال عامين على الأقل، والتي غالباً ما تكون فريسة سهلة لاختراقها واستغلالها في نشاطات احتيالية خطرة.

ولفتت إلى أن هذا الأجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2023، يؤثر على مستخدمي الحسابات المحذوفة حيث سيفقدون رسائل البريد الإلكتروني والملفات وإمكانية التسجيل في المنصات المختلفة.