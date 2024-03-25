حراس أمن المجمعات التجارية بتبوك .. همة عالية تتضاعف في رمضان لمراقبة الأسواق

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يكتب منسوبو الحراسات الأمنية في القطاعات الأهلية بمنطقة تبوك في شهر رمضان المبارك؛ أروع القصص في التفاني بأعمال الحماية داخل الأسواق والمجمعات التجارية، ويقضون أوقاتاً طويلة دون كلل أو ملل وهم صائمون في مراقبة الأسواق وخدمة مرتاديها.

“واس” وقفت على المشاهد المُشرقة التي تجسد الهمة العالية لدى حراس أمن المراكز التجارية بأحد المجمعات بالمنطقة، وحاورتهم حول أعمالهم في شهر رمضان المبارك، حيث أكد حارس الأمن ماجد البلوي بأنه لافرق بين الأيام العادية وأيام شهر رمضان، من حيث العمل على مراقبة السوق والتعامل مع الحالات الطارئة فيه -لاقدر الله-، من خلال توزيع المهام ، وتأديتها بدقة عالية، مشيراً إلى أنه وزملائه لا يرون في الصيام عائقاً عن آداء أعمالهم، حيث تعد ساعات العمل مناسبة جداً مقارنة بفترة الصيام.

وشاركه زميله محمد العسيري الرأي بالتأكيد على أنه رغم رغبة الجميع في الإفطار مع أسرهم إلا أن الواجب وإيمانهم بدورهم المهم يخفف عنهم، خاصة عند سماعهم لدعوة صادقة من قلب أحدهم بأن يعينهم الله على آداء أعمالهم ويوفقهم في هذا الشهر الكريم لما فيه كل خير.

من جهته، قال المشرف الأمني نهار العنزي: “إن لشهر رمضان المبارك طابعه الخاص عملياً، ونحن نجتهد في التيسير على منسوبينا قدر الإمكان، بتفعيل نظام الورديات فيما بينهم، وتقليل ساعات الدوام حسب المتبع في نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما أننا نعمل على أن تكون البيئة الوظيفية لدينا جاذبة وغير مجهده”، مبيناً أن مايميز حراس أمن المجمعات التجارية هو يقضتهم العالية، وحرصهم الدقيق، ومعرفتهم بآلية التعامل مع رواد المحال داخل المجمعات التجارية والأسواق.