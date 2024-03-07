حراك شرائي تشهده أسواق العاصمة المقدسة مع قدوم شهر رمضان

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تعيش المراكز والمحلات التجارية بالعاصمة المقدسة حركة تجارية كبيرة، تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، الذي تشهد فيه كثافة كبيرة من المتسوقين، حيث تحرص المراكز التموينية، على توفير جميع تلك المستلزمات، سواءً كانت تموينية أو خدمية، حيث وفرت المحال التموينية ومراكز التسوق منذ وقت مبكر جميع ما يحتاجه المتسوقون من أصناف المواد الغذائية وبكميات كبيرة وتقديم العديد من العروض التنافسية التي تجذب المتسوق خاصّة المراكز التجارية الكبرى على مدار الساعة.

ويحرص فرع وزارة التجارة بالعاصمة المقدسة، ضمن خطته الموسمية لشهر رمضان المبارك وموسم العمرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على القيام بجولات مكثفة من خلال فرق تم إعدادها وتدريبها للقيام بجولات مستمرة للتأكد من توافر مخزون المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق احتياجات المستهلكين، وتأمين أي زيادة مطلوبة عبر الموردين، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، إضافةً إلى مراقبة الأسعار للحد من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

كما تقوم أمانة العاصمة المقدسة كذلك بأداء مهامها من خلال فرقها الرقابية للتأكد من سلامة المواد الغذائية وصلاحيتها، وتطبيق الإجراءات الرقابية بما في ذلك بمعايير الامتثال لأنشطة الصحة العامة، إضافةً إلى حصول العاملين جميعهم بتلك المراكز على الشهادات الصحية.