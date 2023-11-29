حرس الحدود بنجران يحبط محاولة تهريب (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر ويقبض على مهربيها ومستقبليها

المناطق_نجران

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران وسط خطة أمنية وميدانية محاولة تهريب (27) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، حيث قبضت على مهربيها وهما مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الصومالية، ومستقبليها وهما مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، وذلك ضمن جهود المديرية العامة لحرس الحدود في الحرب على المخدرات.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.