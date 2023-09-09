حريق محدود في محطة للكهرباء بالكويت يتسبب في قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق

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قالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية إن فرقها المعنية تمكنت مساء اليوم /الجمعة/، من إعادة التيار الكهربائي تدريجيا إلى المناطق المتضررة بالكويت بعد انقطاعه إثر عطل في محطة التحويل (حولي أيه) تزامن وحريق محدود في محطة (عبدالله السالم)، مضيفة أن الوزير جاسم الاستاد وجه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للوقوف على الأسباب.

وأوضحت الكهرباء الكويتية- في بيان مساء اليوم – أن عطلا في إحدى الخلايا تسبب في خروج محطة التحويل الرئيسية (حولي أيه) عن الخدمة، وذلك في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم تزامنا واندلاع حريق محدود بمحطة التحويل الرئيسية في منطقة عبدالله السالم ما أدى إلى انقطاع التيار عن أجزاء من مناطق: (الدعية – النزهة – الروضة – حولي – المنصورية – ضاحية عبدالله السالم – القادسية).

وأفادت بأن فرق الطوارئ التابعة لها وفرق قوة الإطفاء العام توجهت لعمل اللازم حيث تم إخماد الحريق في تمام الثامنة من مساء اليوم مشيرة إلى أن الحادث تسبب في أضرار مادية بسيطة “فقط”.